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تحويلات مرورية على طريق المطار بسبب أعمال الصيانة

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الأحد، 30-07-2023 12:59 م

تحويلات مرورية على طريق المطار بسبب أعمال الصيانة

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الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان، الأحد، بدء أعمال الصيانة الروتينية للخلطات الاسفلتية القائمة على طريق المطار من خلال تنفيذ أعمال الحقن ومعالجة التشققات لإجزاء من طريق المطار وذلك للمنطقة من محطة المناصير ولغاية جسر المطار بالاتجاهين وبمواقع متفرقة.

وقالت الوزارة في بيان، إنّه سيتم تنفيذ الاعمال اعتبارًا من الساعة 12 صباحًا ولغاية الساعة 6 صباحا من صباح الاثنين ولمدة اسبوعين ضمن نفس الاوقات لحين انجاز الاعمال المطلوبة.

وأوضحت، أنّه سيتم إجراء تحويلات مرورية للسير في المنطقة المراد صيانتها لغايات تنفيذ أعمال الصيانة المطلوبة.

واشارت، إلى أنه سيتم تقسيم الأعمال على مراحل وتنفيذها خلال ساعات الليل بهدف ضمان انسيابية الحركة المرورية على الطريق الحيوي الذي يشهد كثافة مرورية عالية.

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