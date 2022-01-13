تخريج المشاركين ببرنامج التخطيط الاستراتيجي الثاني بكلية الدفاع

الوكيل الإخباري - رعى آمر كلية الدفاع الوطني، العميد الركن الدكتور عوض الطراونة، تخريج المشاركين في برنامج التخطيط الاستراتيجي الثاني، اليوم الخميس، والذي نظمته كلية الدفاع الوطني الملكية، ضمن البرامج الأكاديمية الموازية، التي تُعقد في رحابها سنوياً لعدد من قطاعات الدولة.

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وهدف البرنامج، الذي استمر لـ 5 أيام، ويتكون من مرحلتين وعلى مدار العام، إلى معرفة منهجية التخطيط الاستراتيجي، وفهم منظومة الأمن الوطني الأردني وإدارة الأزمات، واستهدف فئة الموظفين في موقع رئيس قسم، ورئيس فرع في الوزارات، والأجهزة الحكومية، والمؤسسات المستقلة.



وقال آمر الكلية إن عقد مثل هذه الدورات يأتي استجابة وترجمة للرؤى الملكية في تطوير استراتيجية الموارد البشرية ودمج فكر قطاعات الدولة المختلفة بشكل تكاملي، وانسجاماً مع الرؤية الاستراتيجية لرئيس هيئة الأركان المشتركة من خلال كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية في إعداد وتأهيل عناصر منتخبة من القطاعين المدني والعسكري في مجال الدراسات الدفاعية والأمنية الاستراتيجية المؤثرة في الأمن الوطني الأردني للعمل بالوظائف القيادية العليا على مستوى إدارة الدولة والقوات المسلحة الأردنية.



وأضاف الطراونة أن مشاركة هذه النخبة حقق نقلة نوعية في عقد الدورات والنشاطات، فالتركيز كان على النوع لا على الكم، خصوصاً أن المشاركين هم نخبة مختارة من مؤسسات الدولة المختلفة.



يشار إلى أن برنامج التخطيط الاستراتيجي الأول جرى تخريجه الأسبوع الماضي في كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية، وأن الكلية تهتم بإعداد عناصر قيادية من قطاعات الدولة المختلفة (عسكريين ومدنيين) من خلال دراسة وتحليل العناصر الأساسية المؤثرة في الأمن الوطني، وتأهيل ضباط منتخبين من القوات المسلحة الأردنية والدول الشقيقة والصديقة لإشغال مناصب مهمة وبارزة في أوقات الحرب والسلم، وتثقيف القيادات المختلفة في الدولة في مجال الأمن الوطني واستراتيجية الدولة، وإجراء الدراسات الاستراتيجية في القضايا المرتبطة بالأمن الوطني في الظروف الراهنة.



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