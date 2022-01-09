الأحد 09-01-2022
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الأحد، 09-01-2022 08:10 م

تخريج المشاركين بدورة التصوير والإخراج التلفزيوني

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الوكيل الاخباري - احتفل اليوم الاحد بتخريج المشاركين بدورة التصوير والاخراج التلفزيوني التي عقدها موقع 22 الإعلامي بالتعاون مع مركز تدريب إنجاز ومؤسسة إنجاز الإخبارية لعدد من الصحفيين أعضاء النقابة والإعلاميين والشباب المهتمين بمواقع التواصل الاجتماعي.

وقال نقيب الصحفيين الأردنيين السابق الزميل طارق المومني أن مهنة الصحافة والاعلام الرقمي اصبحت غاية بالأهمية خاصة في الوقت الحالي نظرا لتعلق الافراد بالإعلام ولا سيما بمواقع التواصل الاجتماعي مؤكدا أهمية تنمية مهارات الشباب والشابات العاملين في قطاع الإعلام خاصة في مجالات التعامل مع الاعلام الجديد .

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