تخريج المشاركين بدورة تدريبية متخصصة في مجال إدارة النفايات

الوكيل الإخباري - رعى أمين عام وزارة الإدارة المحلية للشؤون الإدارية والمالية الدكتور نضال أبو عرابي فعاليات تخريج المشاركين بدورة تدريبية لجامعي النفايات غير الرسميين في مجال إدارة النفايات الصلبة وخدمات إعادة التدوير التي نفذتها جمعية البيئة في قاعة مركز التدريب وبناء القدرات والاستشارات، بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

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وأكد أبو عرابي، أهمية مثل هذه الدورات التدريبية عن النفايات الصلبة و التدوير التي أصبح الاهتمام فيها عالميا وتركز على محورين هما اقتصادي والآخر يتعلق بالمناخ و الحد من انبعاثات الغازات الكربونية.



وبين أن الوزارة على استعداد لتعزيز التشاركية مع الجمعية والتعاون من خلال إتاحة الفرصة للمشاركين بهذه الدورات والخريجين في معهد التدريب الذي أنشأته الوزارة وسيركز على موضوع إدارة النفايات الصلبة وفرزها والشؤون المتعلقة بها، لوجود تشريعات تنظم هذه العملية وتحتاج لمتدربين حاصلين على وعي وثقافة في هذا المجال.



وأشار إلى أن المشاركين هم سفراء ميدان لنشر المزيد من الوعي البيئي والصحي ويسهمون بحمل هذه الرسالة، مشيدا بجهود جمعية البيئة في إتاحة الفرصة لمثل هذه الفئات، لتوعيتهم بالأمور البيئية و الصحية لمثل هذا النوع من الأعمال التي يقومون بها.



وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية علي فريحات إن الجمعية التي تأسست منذ عام 1988 تسعى ومن خلال أنشطتها وبرامجها لتعزيز التشاركية مع مختلف المؤسسات، مبينا أن أبواب الجمعية دائما مفتوحة للجميع وهناك استمرارية في تنفيذ العديد من الدورات التوعوية وهناك 300 اتفاقية وقعتها الجمعية مع مختلف الوزارات والسفارات والجامعات نظرا للثقة التي حازت عليها الجمعية من قبل هذه المؤسسات.



وبين أن الجمعية تعطي تركيزا على الدورات وتعزيز التوعية، مشيرا إلى أن وزارة الإدارة المحلية كان لها دور مهم في الاهتمام بالعاملين في الميدان وعمال الوطن وتوفير الحوافز لهم، تقديرا لدورهم المحوري والمهم، مشيرًا إلى أن الجمعية تنفذ وبشكل مستمر حملات تطوعية من نظافة وزراعة أشجار بالتعاون مع البلديات.



وأشار مدير إعادة التدوير في المشروع المهندس إيهاب المناصير، إلى أن هذه الدورة عقدت لمدة خمسة أيام و بواقع 25 ساعة تدريبية ضمن البرنامج التدريبي لاعتماد جامعي النفايات" غير الرسميين والذي يعد الأول من نوعه في الأردن وعلى مستوى الوطن العربي، وتنفذه الوكالة الأميركية للتنمية الدولية USAID وضمن المواصفات التي يطلبها المشروع من خلال استهداف جامعي النفايات غير الرسميين .



وبين أن هذا المشروع سيسهم برفع مستوى الوعي البيئي والصحي من خلال تنظيم عمليه دمج جامعي النفايات غير الرسميين، ضمن منظومة إدارة النفايات الصلبة وقطاع إعادة التدوير، مبينا أن المحاور التدريبية اشتملت على موضوعات فنية ومهارات شخصية مصممة لتحسين معرفة جامعي النفايات ومهاراتهم لتمكينهم من الاندماج في سوق إعادة التدوير، كما اشتمل على محور عن الصحة والسلامة المهنية، وكيفية تثمين النفايات، ومحور عن الريادة وتطوير الأعمال والفوائد البيئية والاقتصادية والاجتماعية ورفع وعي جامعي النفايات حول المساواة بين الجنسين، والمبني على النوع الاجتماعي في حياتهم الشخصية، وفي بيئة عملهم والعمل على زيادة القدرة التنافسية التجارية عبر تعزيز الروابط في السوق وتحسين البيئة الملائمة للأعمال ومن خلاله سيسهم المشروع في عملية الإدارة المستدامة للنفايات الصلبة.



وفي كلمة المشاركين في الدورة عبر أحمد شاهين عن مدى اعتزازه وفخره بهذه الدورة، ومدى استفادتهم منها في تعريفهم بالممارسات الصحية للتعامل مع مثل هذا النوع من الأعمال والحقوق وما لهم وما عليهم.



وفي نهاية الحفل، سلم أبو عرابي الشهادات للمشاركين، كما قدم رئيس مجلس إدارة الجمعية فريحات، ومدير المشروع المناصير هدية تقديرية للأمين العام أبو عرابي.