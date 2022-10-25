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الثلاثاء، 25-10-2022 09:07 م

تخريج دورة الضباط الجامعيين المهنيين للإناث

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الوكيل الاخباري - احتفلت مديرية الخدمات الطبية الملكية، اليوم الثلاثاء، في كلية الأميرة منى للتمريض، بتخريج دورة الضباط الجامعيين المهنيين/إناث 23، بحضور مدير عام الخدمات الطبية الملكية العميد الطبيب يوسف زريقات ونائب رئيس جامعة مؤتة للشؤون العسكرية العميد الركن عصام آل خطاب.

وقال العميد الطبيب زريقات في كلمه له: "أنتن زميلات السلاح وحاملات رسالة الرحمة والإنسانية واخترتن ميادين العسكرية والبطولة إلى جانب إخوانكن من أبناء القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي سياج الوطن وقرة عين جلالة القائد الأعلى الملك عبد الله الثاني".

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