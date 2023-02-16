تخريج دورة صيانة الأجهزة واللوحات الإلكترونية للمصابين العسكريين

الوكيل الإخباري - احتفلت الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين بتخريج دورة صيانة الأجهزة الكهربائية المنزلية واللوحات الإلكترونية للمصابين العسكريين، بالتعاون مع مؤسسة التدريب المهني، بحضور مدير عام الهيئة العميد المتقاعد موران ترك، ومدير القبول والتسجيل في مؤسسة التدريب المهني المهندس رمزي الحروب.

اضافة اعلان



وقال الترك إن الهيئة تسعى جاهدةً لتأهيل وإعادة تأهيل المصابين العسكريين وذويهم ومساندتهم من مختلف النواحي لتنمية شعورهم الإيجابي في المجتمع، بالتعاون مع مختلف المؤسسات الوطنية من بينها التدريب المهني التي تربطها بالهيئة علاقات شراكة استراتيجية منذ نشأتها كهيئة حكومية مستقلة تعنى بتقديم مختلف خدمات الرعاية والتأهيل للمصابين العسكريين وذويهم، مشيراً إلى أهمية هذه الدورات في تحقيق قصص نجاح للمصابين العسكريين وذويهم.



من جهته، أكد الحروب أهمية الاستمرار في تعزيز علاقات الشراكة والتعاون لخدمة هذه النخبة المميزة من أبناء الوطن الذين قدموا كل ما بوسعهم لخدمة الوطن وحفظ أمنه واستقراره، مشيرا إلى أهمية عقد مثل هذه الدورات التي تسهم في تمكين المصابين العسكريين من الانخراط في سوق العمل وتعزيز جوانب الريادة والإبداع لديهم بالاعتماد على الذات والتطوير والاستثمار بأساليب عملية متميزة تسهم في تحسين المستوى المعيشي وتوفير فرص عمل ذاتية من خلال تأسيس مشاريع صغيره ومتوسطة.



وتضمنت الدورة معلومات نظرية وعملية حول صيانة جميع الأجهزة الكهربائية المنزلية ولوحاتها الإلكترونية بواقع 120 ساعة تدريبية تأهل المشاركين للانخراط في سوق العمل.



وفي نهاية الحفل، سلم الترك والحروب الشهادات للخريجين، ووزعت الهيئة المستلزمات الفنية التي تساعد الخريجين على الانخراط في سوق العمل بكل سهولة.