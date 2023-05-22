تخريج 35 ممرضاً ببرنامج الدبلوم المهني بالرعاية الصحية الأولية

الوكيل الاخباري - مندوبة عن سمو الأميرة منى الحسين، رئيس المجلس التمريضي الأردني، خرجت رئيس مجلس أمناء جامعة اليرموك الدكتورة رويدا المعايطة، 35 متدرباً من برنامج الدبلوم المهني بالرعاية الصحية الأولية والإنجابية للمرضيين والممرضات والقابلات العاملين بالمراكز الصحية التابعة لوكالة الغوث (الأونروا) في الأردن والضفة الغربية وقطاع غزة، بالتعاون مع المجلس التمريضي الأردني.



وأكدت المعايطة، في حفل التخرج اليوم الاثنين، أهمية التشاركية بين المجلس التمريضي والأونروا، مثمنة نجاح التجربة في تدريب كوادر الممرضين والممرضات والقابلات العاملين في الأونروا في الرعاية الصحية الأولية من الأردن والضفة الغربية وغزة.



ودعت إلى مزيد من التشاركية لرفع سوية التمريض في المنطقة خدمة للمرضى والمواطنين، مشيدة بجهود كوادر المجلس التمريضي الأردني في تدريب وتأهيل الخريجين.

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