تخصيص 165 ألف دينار لشراء أجهزة طبية في معان

الوكيل الإخباري- خصص مجلس محافظة معان 165 ألف دينار من موازنة العام الحالي لشراء أجهزة تنفس صناعي لمستشفى معان الحكومي وجهاز فحص كورونا لمديرية صحة المحافظة.

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وقال رئيس اللجنة المالية والتنموية لمجلس محافظة معان وصفي صلاح إن المجلس يتواصل مع وزارة الصحة لتسريع شراء الأجهزة وإيصالها للمرافق الصحية المخصصة لها، بهدف تعزيز قدرات القطاع الصحي في قصبة معان لمواجهة وباء كورونا.



وأضاف اليوم الأربعاء أن المجلس خصص كذلك 145 ألف دينار من موازنة 2021 لشراء سيارات إسعاف للمستشفى لرفع قدراته الصحية في الظروف الراهنة.







