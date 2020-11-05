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الخميس، 05-11-2020 04:03 م

تخصيص 250 ألف دينار لشراء أجهزة تنفس اصطناعي لمستشفى جرش

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الوكيل الإخباري- خصص مجلس محافظة جرش، 250 ألف دينار، من موازنة المجلس للعام المقبل لشراء أجهزة تنفس اصطناعي لمستشفى جرش الحكومي، حسب رئيس لجنة الصحة في المجلس يوسف زريقات.

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وقال زريقات، الخميس، إنّ مجلس المحافظة اتخذ قرار بالإجماع لتخصيص 250 ألف دينار لشراء أجهزة تنفس اصطناعي.


وأضاف، أن المجلس خصص مبالغ أخرى لصيانة مستشفى جرش الحكومي، أجهزة طبية، وصيانة المراكز الصحية الأولية لتخفيف الضغط الحاصل على مستشفى جرش.


وبين الزريقات، أن تخصيص المبلغ تأتي استجابة لتبعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، ولحماية صحة المواطنين، ليستطيع مستشفى جرش الاستمرار بتقديم خدماته لمصابي فيروس كورونا في ظل ارتفاع عدد الحالات.



 




 

 


 

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