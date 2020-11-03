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الثلاثاء، 03-11-2020 11:24 م

مدير مستشفى الامير حمزة للوكيل : 230 حالة اصابة بكورونا في المستشفى منها 67 في العناية الحثيثة

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الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - قال مدير مستشفى الامير حمزة الدكتور ماجد نصير في تصريح خاص للوكيل الاخباري انه ولغاية الساعة السابعة من مساء اليوم الثلاثاء تم توثيق تواجد 230 حالة اصابة بكورونا داخل المستشفى . 

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واضاف نصير ان من بين المجموع الكلي لعدد الاصابات يوجد 67 حالة في قسم العناية الحثيثة بالاضافة الى تسجيل 6 وفيات اليوم بفيروس كورونا كانت من ضمن العدد الاجمالي للوفيات المعلن عنه في الايجاز الصحفي اليوم .

 

ويستقبل مستشفى الامير حمزة حالات الاصابة بكورونا التي يتم تشخيصها على انها متوسطة او خطيرة ويتم ادخال الحالة الى قسم العزل وتوضع تحت المراقبة .

 

 


 




 

 


 

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