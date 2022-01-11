الثلاثاء 11-01-2022
الوكيل الاخباري

تخفيض ضمانات المعاملات الجمركية إلى 5%

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الثلاثاء، 11-01-2022 07:53 م

تخفيض ضمانات المعاملات الجمركية إلى 5%

مبنى رئاسة الوزراء


الوكيل الاخباري - قال وزير الصناعة والتجارة والتموين /رئيس مجلس إدارة مؤسسة المواصفات والمقاييس يوسف الشمالي ان مجلس إدارة المؤسسة قرر  خلال اجتماعه برئاسته اليوم الثلاثاء تعديل آلية الضمانات المالية المقدمة للمؤسسة للإفراج عن البضائع المستوردة، حيث تقرر توحيد وتخفيض نسبة الضمانة المالية للمعاملات الجمركيّة المقيَدة لدى المؤسسة لتصبح (5%) لكل بيان جمركي يخضع لاشتراطات هذه الآلية بدلاً عن (30%) و(20%) التي كانت تقدم للمؤسسة سابقاً مقابل الإفراج عن محتويات معاملات بعض المستوردين وعن بعض أنواع السلع المستوردة .

ويأتي هذا القرار استكمالاً لحزمة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في سبيل  تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني ودعم القطاعات الاقتصادية بخاصة الصناعية والتجارية منها من خلال تخفيض كلف الاستيراد، وتقليص الزمن المستغرق لإنجاز المعاملات الجمركيّة وتسريع وتيرة الإفراج عن البضائع من الساحات الجمركيّة إلى مستودعات التجار بما يخفف من الكلف التي تضاف إلى المنتجات والتي كان يتحملها المواطن في نهاية الأمر.

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