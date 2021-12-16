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الخميس، 16-12-2021 02:51 م

الشمالي: لا معيقات أمام الصناعات العراقية في السوق الأردنية

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 الوكيل الاخباري - أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين، يوسف الشمالي، أن السوق الأردنية مفتوحة أمام الصناعات العراقية دون أية معيقات أو رسوم.

وبين الشمالي، خلال اجتماعين منفصلين، اليوم الخميس، مع رئيس وأعضاء اتحاد الصناعات العراقي، ورئيس وأعضاء غرفة تجارة بغداد، أن الصناعات العراقية تدخل السوق الأردنية دون أية رسوم جمركية، مؤكدا أهمية تعزيز التبادل التجاري بين البلدين.

وأشار إلى أهمية العمل المشترك بين القطاع الخاص والسعي إلى تحقيق التكامل الاقتصادي بين البلدين.

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