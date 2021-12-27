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الإثنين، 27-12-2021 03:59 م

الحكومة تُطلق منظومة تطوير الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية

مبنى رئاسة الوزراء


الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والتموين عن إطلاق برنامج تطوير الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية والذي يهدف إلى ايجاد مرجعيّة واحدة فعّالة لعمليات الرقابة والتفتيش، وتطبيق مبادئ إدارة المخاطر بهذه العمليات.

ويأتي البرنامج ضمن التوجّه الحكومي لتحسين الخدمات الحكومية من خلال تبسيط الإجراءات وتقليل الوقت والجهد والكُلف اللازمة لتنفيذ الرقابة والتفتيش على المنشآت الاقتصادية.

وأوضحت الوزارة أنّ تطبيق التفتيش يعمل على تصنيف وتحليل المخاطر ومعالجة التداخل والازدواجية بين عمل الجهات المرجعية التنظيمية، والتقليل من كُلف عمليات التفتيش غير المنظم وصولاً إلى الاستخدام الأمثل للموارد الحكومية والتي تنعكس على زيادة كفاءة وفعالية التفتيش.

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