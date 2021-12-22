ارتفاع الطلب على الخبز ٢٠% خلال اليومين الماضيين

الوكيل الإخباري - ارتفع الطلب على الخبز بنسبة ٢٠% عن المعدل الاعتيادي بسبب الظروف الجوية السائدة وفق ما اكد نقيب اصحاب المخابز والحلويات عبد الاله الحموي.



وقال الحموي ان الطلب على الخبز ارتفع بنسبة ٢٠% بسبب الاحوال الجوية السائدة.



واشار الحموي الى ان الطلب ارتفع عن المعدل الاعتيادي نظرا لقيام المواطنين بشراء الخبز عن يومين بسبب الاحوال الجوية السائدة موضحا انه لايوجد تهافت على المخابز حيث ان ثقافة المواطنين اتسمت خلال السنوات الاخيرة بعدم التخزين.



وبين ان المادة متوفرة وكميات الطحين كافية والمخابز الالية تعمل على مدار ٢٤ ساعة.

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وكان وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي أوعز الى المديريات المختصة في الوزارة لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص لإدامة عمل قطاعي المخابز والمحروقات كالمعتاد في ظل الأحوال الجوية المتوقعة.

وأكد الشمالي ضرورة احتفاظ المخابز بكميات من الطحين تغطي احتياجاتها لمدة كافية حتى تستمر في عملها في ظل الأحوال الجوية المتوقعة.

ودعت الوزارة المواطنين للتواصل على رقم الشكاوى 065661176 او من خلال منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالوزارة في حال وجود شكاوى او مخالفات.(الرأي)