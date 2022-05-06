تدشين خط طيران جديد بين عمان وواشنطن ووصول أول رحلة اليوم

الوكيل الإخباري - أعلنت هيئة تنشيط السياحة، عن تدشين أول رحلة طيران جديدة مباشرة بين العاصمة الأميركية واشنطن والأردنية عمان، من خلال شركة يونايتد إيرلاينز للطيران، إذ تحط الطائرة في مطار الملكة علياء الدولي اليوم الجمعة.

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وأكدت هيئة تنشيط السياحة في بيان اليوم، أن هذه الخطوة تعد غاية بالأهمية كونها ستسمح بتسهيل زيادة الحركة السياحية من المسافرين الأميركيين للسفر إلى الأردن.



وزير السياحة والاثار، رئيس مجلس إدارة هيئة تنشيط السياحة نايف الفايز، قال إن شركة يونايتد إيرلاينز ستقدم رحلات مباشرة من واشنطن العاصمة إلى عمان ابتداء من اليوم 6 أيار 2022، بمعدل ثلاث رحلات في الأسبوع، حيث تعتبر هذه هي أول رحلة مباشرة تربط العاصمتين.



وأضاف، أن إعلان أول رحلة مباشرة تربط بين العاصمتين واشنطن وعمان، تعد خطوة كبيرة بمجال السياحة للمملكة، حيث ان ربط عمان بواشنطن سيسهم بتشجيع المسافرين الأميركيين بالقدوم إلى المملكة.



من جانبه، قال السفير الأميركي في عمان هنري ووستر، "يسعدنا دائما أن نرى روابط أقوى بين الأردن والولايات المتحدة تُعزز الصادرات والشراكة بين بلدينا، فهذه الصلة المباشرة الجديدة بين عاصمتينا تفيد الأردنيين والأميركيين وتقرب بين البلدين، سواء كان ذلك لتسهيل السياحة، أو تحسين العلاقات التجارية، أو إطلاق تعاون تعليمي جديد".



بدوره، قال مدير عام هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبدالرزاق عربيات، "يسعدنا الترحيب بشركة يونايتد إيرلاينز في عمان، والعمل معا لجلب المزيد من المسافرين ليعيشوا تجربة في بلدنا المذهل".



وبين، أهمية شركة يونايتد إيرلاينز التي لها شبكة خطوط عديدة عبر الولايات الأميركية، وشبكة خطوط ضمن أميركا الجنوبية، ما يساهم بتشجيع الحركة السياحية إلى المملكة.

وأكد عربيات الثقة الكبيرة في المنتج السياحي الأردني، حيث أنه هناك طلب كبير من الشركات الأميركية للأردن، لافتا إلى أن هذا الطلب جاء نتيجة جهود الهيئة في التسويق ضمن الولايات المتحدة الأميركية مما حقق زيادة الطلب السياحي على المملكة.



وأوضح عربيات، أن خط الطيران سيخدم المسافرين من دول أميركا الجنوبية بحكم وجود خطوط للشركة مشغلة من هذه المناطق، إضافة إلى الولايات التي لا تصل اليها خطوط الطيران الحالية.



وأكد، أن إعلان الشركة يُظهر الثقة في الوجهة الأردنية، مبينا أن السفر الدولي بدأ بالانتعاش.



من جهته، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة المطار الدولي نيكولا كلود "يسعدنا استقبال أولى رحلات "يونايتد إيرلاينز" إيذانا ببدء خط طيران جديد مباشر بين عمّان وواشنطن العاصمة".



وأضاف "يُعد انضمام هذا الناقل الجوي الممتد عالميا إلى مطار الملكة علياء الدولي إنجازا كبيرا ويؤكد التزامنا بتوسيع شبكة الخطوط الجوية في المطار، وتزويد المسافرين برابط مباشر مع محور اتصال رئيسي في الولايات المتحدة الأميركية".

وأكد كلود، مكانة مطار الملكة علياء الدولي بوصفه ركيزة اقتصادية وبوابة رئيسية للأردن والمشرق العربي لسياحة الأعمال والترفيه على حدٍّ سواء".



من جانبه، قال نائب الرئيس الأول للشبكات والتحالفات الدولية في شركة يونايتد باتريك كويل "إنه لأمر رائع أن نصل إلى عمان اليوم على متن طائرتنا بوينج 787 دريملاينر".

وأضاف "بصفتنا شركة الطيران الأميركية الوحيدة التي تسافر من الأردن مباشرة إلى الولايات المتحدة، تعمل خدمتنا الجديدة على تعزيز شبكة خطوطنا الدولية وتزويد عملائنا من الأردن بإجراءات مريحة ضمن وقفة واحدة عبر مركز واشنطن دالاس إلى وجهات عبر الأميركتين".