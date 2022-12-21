تدهور تريلا محملة بالفوسفات على الطريق الصحراوي

الوكيل الإخباري - تعاملت كوادر الدوريات الخارجية صباح اليوم الأربعاء، مع حادث تدهور مركبة شحن كبيرة "تريلا" محملة بمادة الفوسفات على الطريق الصحراوي باتجاه الجنوب، ما بعد جسر الحسا.

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وقال مندوب غرفة عمليات الدوريات الخارجية لإذاعة الأمن العام، اليوم الأربعاء، إن حادث التدهور وقع خارج حرم الشارع العام ولا أثر مروري او معيقات على الطريق المذكور ولا إصابات جراء الحادث، فيما يجري العمل على رفع أثار الحادث عن جانب الطريق .



وبيّن أنه تعاملت كوادر الدوريات الخارجية فجر اليوم مع انهيار حجر من الحجم الكبير على طريق الصفاوي ما بعد محطة شبيكة، وتم إزالته عن حرم الشارع قبل أن يتسبب بأي إعاقة للسير.



وكما تعاملت كوادر الدوريات الخارجية وإدارة السير المركزية مع عدد من الحوادث المرورية خلال 24 ساعة الماضية، وكان أبرزها تدهور مركبة ما بعد جسر النعيمة باتجاه إربد، ونتج عن الحادث إصابتين متوسطتين تم اسعافه إلى مستشفى الملك المؤسس وحالتهما العامة حسنة.