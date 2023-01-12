تدهور قلاب داخل نفق الشعب - صور

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تدهورت مركبة شحن (قلاب)، اليوم الخميس، داخل نفق الشعب باتجاه الدوار الثامن في العاصمة عمان، ومن ثم اصطدم القلاب بجدار النفق، وفقا لإدارة السير.



وقالت الإدارة عبر موقع الفيسبوك، إنه لم يقع إصابات نتيجة ذلك، مضيفة أن كوادرهم متواجدة في الموقع للتعامل مع المركبة والاشراف على رفعها و تسهيل حركة المركبات.



ودعت الإدارة السائقين الى الالتزام بإرشادات مجموعاتها و توخي الحيطة والحذر.

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