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الخميس، 14-04-2022 10:20 ص

تدهور مركبة شحن على طريق باير باتجاه العمري

الدوريات الخارجية 2


الوكيل الإخباري - وقع حادث تدهور تريلا ما بعد منطقة طوبى على طريق باير باتجاه العمري في محافظة معان اليوم الخميس، حيث انقسمت مقدمة التريلا "الرأس" عن باقي الشاصي "القاطرة" ما ادى الى اغلاق جزئي للطريق.

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وأكد مندوب ادارة الدوريات الخارجية أن فرق الدوريات و الإسعاف حضرت للموقع ولم ينتج عن الحادث أي إصابة تذكر، فيما يتم حاليا العمل على إزالة الأثر المروري عن حرم الطريق العام.


وبدوره أفاد مندوب ادارة السير المركزية، أن الفرق الميدانية تفاجئت صباح اليوم بوجود مادة زيتية منسكبة على طريق امتداد مدخل ومخرج منطقة نفق الخامس ، حيث تم تحويل السير لفترة مؤقتة حفاظا على سلامة المواطنين وعدم تعريض حياة السائقين للخطر، حتى حضرت فرق امانة عمان وقامت بوضع الأتربة على الطريق وإنهاء هذه الملحوظة وإعادة فتح الطريق أمام حركة المركبات.

 


 




 

 


 

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