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الأحد، 27-03-2022 03:16 م

تشديد الرقابة على خطوط النقل في رمضان

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الوكيل الإخباري - أعلن مدير عام هيئة تنظيم النقل البري، طارق الحباشنة، عن خطة تتضمن إجراءات ميدانية خلال شهر رمضان الفضيل، بالتعاون مع الشركاء المعنيين بالعملية المرورية لتقديم أفضل مستويات الخدمة لمستقلي وسائط النقل العام.اضافة اعلان


وقال الحباشنة في بيان صحفي اليوم الأحد، إن الهيئة طلبت من مديرية الأمن العام تشديد رقابتها الميدانية على خطوط نقل الركاب في الشهر المبارك، لضمان التزام جميع وسائط النقل العام بالمسارات المحددة لها، والوصول إلى نهاية الخطوط في كل رحلة، مشيرا إلى أن هناك تعاونا رقابيا مشتركا مع مديرية الأمن العام وأمانة عمان، لضمان توفير خدمات النقل العام للمواطنين بالمستوى المطلوب طيلة شهر رمضان.

ولفت إلى أن الهيئة طلبت من إدارتي الإقامة والحدود والدوريات الخارجية، التأكد من عدم مغادرة الحافلات المتوسطة والمخالفة إلى الأراضي المقدسة، والتي تعمل على الخطوط الرئيسة والداخلية، كما خاطبت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية من أجل تفعيل العقوبات على مكاتب الحج والعمرة فيما يتعلق باستئجار حافلات نقل الركاب العاملة على الخطوط الداخلية والرئيسة لنقل المعتمرين بشكل مخالف للأنظمة والتعليمات المعمول بها في الهيئة.

وعممت الهيئة، وفق الحباشنة، على مكاتب المحافظات للحضور إلى مراكز الانطلاق والوصول في ساعات العمل الرسمي من أجل تقديم الخدمة الأفضل للراكب، وتعزيز الخطوط التي تحتاج إلى تأمين نقل جميع الركاب قبل موعد الإفطار.

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