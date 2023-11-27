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الإثنين، 27-11-2023 08:41 ص

تدهور "ملاحة" اصطدمت بحيوان على طريق وادي عربة

الدفاع المدني 4


الوكيل الاخباري - وقع حادث تدهور مركبة شحن "ملاحة" محملة بمادة البوتاس على طريق وادي عربة، بسبب اصطدامها بأحد الحيوانات على الشارع العام، ما أدى الى انقلاب المركبة واغلاق جزئي للطريق المذكور حيث تواجدت فرق الدوريات الخارجية لاجراء اللازم .

وافاد التقرير المروري ، اليوم الاثنين، بأن حادث تدهور آخر تعرضت له مركبة محملة بالألواح الخشبية في طريق الـ100 باتجاه سحاب، ما أدى لإصابة شخص تم اسعافه الى المستشفى وحالته العامة متوسطة.

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