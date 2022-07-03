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الأحد، 03-07-2022 02:24 م

تراجع التخليص على مركبات البنزين والهايبرد مع ارتفاع الطلب على الكهرباء

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الوكيل الإخباري - أعلن رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية محمد البستنجي، عن التخليص على نحو 24 ألف مركبة خلال النصف الأول من العام الجاري، من المنطقة الحرة الزرقاء، محافظة بذلك على ذات الحجم لنفس الفترة من العام الماضي.

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وكشف البستنجي، أنه تم التخليص على 7628 مركبة محرك بنزين خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة مع 8846 مركبة لذات الفترة 2021، في حين تم التخليص على 4780 مركبة محرك ديزل في الشهور الستة الأولى، مقارنة مع 5198 مركبة لذات الفترة 2021.


وأعلن عن التخليص على 4457 مركبة "هايبرد" خلال النصف الأول 2022، مقارنة مع 7933 مركبة لذات الفترة 2021، بينما تم التخليص على 7054 مركبة كهرباء، مقارنة مع 2285 مركبة لذات الفترة 2021.


ولفت الى انه تم إعادة تصدير 19158 مركبة، من المنطقة الحرة الزرقاء، خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة مع 22928 مركبة في النصف الأول 2021.


وقال البستنجي، إن هنالك نموا واضحا في حركة التخليص على مركبات الكهرباء، مقارنة بتراجع التخليص على البنزين والديزل والهايبرد، نتيجة التوجه نحو استخدام مركبات الكهرباء، لكونها اقتصادية من حيث التوفير الكبير للطاقة المستهلكة اثناء الاستخدام، وقدرتها على المسير لمدد طويلة.


ولفت الى ان السوق العالمي يشهد حالة من التقلب الكبير في توريد المركبات للأسواق المستوردة، نتيجة تقليص المصانع لكميات الإنتاج لديها، بالإضافة الى ارتفاع كلف الشحن وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على الأسواق.


وقال البستنجي ان السوق الصيني أصبح موردا رئيسيا لمركبات الكهرباء وتكنولوجيا تلك المركبات، مشيرا الى ان هنالك تسابقا كبيرا بين مصانع المركبات لتطوير المركبات الكهربائية بشكل كبير ومميز.

 




 

 


 

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