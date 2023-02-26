تربية الأغوار الشمالية تحتفل بيوم الوفاء للمتقاعدين العسكريين

الوكيل الاخباري - احتفلت مديرية التربية والتعليم للواء الأغوار الشمالية اليوم الأحد، بيوم الوفاء للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى.



وقال متصرف اللواء الدكتور علي الحوامدة خلال رعايته الحفل في مدرسة العدسية الثانوية للبنات، إن الاحتفال بيوم الوفاء للمتقاعدين العسكريين يمثل الوفاء لتضحيات الجيش العربي والأجهزة الأمنية منذ عهد الإمارة واستذكارا لما بذلوه في سبيل الدفاع عن الوطن وحماية أمنه واستقراره .

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