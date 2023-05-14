الأحد 14-05-2023
الوكيل الاخباري

السودان يمدد إغلاق المجال الجوي لنهاية الشهر الحالي

سلطة وادي الأردن توعز باتخاذ إجراءات لضمان سلامة سد الوحيدي

إغلاق ومخالفة 5 محطات تحلية مياه وإنذار 63 في الزرقاء

استحداث برامج أكاديمية وتقنية في البلقاء التطبيقية

بلدية جرش تباشر بتركيب سياج حديدي داخل الوسط التجاري

الاحتلال يعتقل 6 فلسطينيين من القدس

عقل يتوقع انخفاض أسعار المحروقات من 2.9 إلى 5.5 قرشاً لكل لتر في تسعيرة الشهر القادم

البرلمان العربي يطالب المجتمع الدولي بتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين

حملة لازالة الاعتداءات على قناة الملك عبدالله - صور

افتتاح أول مستشفى أطفال في العقبة

الأحد، 14-05-2023 11:08 ص

تربية البادية الشمالية الشرقية تنتقل لمبناها الجديد

غغ


الوكيل الإخباري - انتقلت مديرية التربية والتعليم للواء البادية الشمالية الشرقية، اليوم الأحد، إلى مبناها الجديد.

اضافة اعلان


وقالت مديرة تربية اللواء الدكتورة فصل العيسى، إن المبنى الجديد الذي بلغت كلفته المالية 2 مليون دينار من موازنة مجلس محافظة المفرق السابق، يتكون من 4 طوابق ويضم جميع أقسام المديرية، لافتة إلى أن المبنى الجديد يقع على طريق المفرق الصفاوي، بجانب المدرسة المهنية.


وأشارت العيسى، إلى أن المديرية ستبدأ باستقبال المراجعين في المبنى الجديد، اعتبارا من اليوم الأحد، في أعقاب الانتهاء من جميع التجهيزات ونقل المكاتب.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1 (26)

قصص تدمي القلوب.. من هم المتوفون بحادث العدسية ؟

6460b90f9362d

سلطة وادي الأردن توعز باتخاذ إجراءات لضمان سلامة سد الوحيدي

main_image60096ca8ca126

إغلاق ومخالفة 5 محطات تحلية مياه وإنذار 63 في الزرقاء

450445c0-جلمعة-البلقاء-التطبيقية-أرشيفية

استحداث برامج أكاديمية وتقنية في البلقاء التطبيقية

6460b0b9622b9

بلدية جرش تباشر بتركيب سياج حديدي داخل الوسط التجاري

M63A4562

عقل يتوقع انخفاض أسعار المحروقات من 2.9 إلى 5.5 قرشاً لكل لتر في تسعيرة الشهر القادم

أخبار متعلقة
3283bc38-4651-4ca7-871f-706be70f8166

الأمن: القبض على 6 من تجار ومروجي المخدرات

1120211610943481121323

زراعة المفرق: لا وجود للجراد في المحافظة

4202312194350265813848

إغلاق معمل أجبان بالشمع الأحمر في المفرق

4

معماريون يحتفلون في أم الجمال باليوم العالمي للمواقع الأثرية

120233020534238705062

المفرق: دعوة لمزارعي المحاصيل الحقلية للحصول على شهادة الإنتاج

8202221174424380586461

تدريب مهني المفرق يطلق حملة للتوعية والإرشاد المهني