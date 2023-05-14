تربية البادية الشمالية الشرقية تنتقل لمبناها الجديد

الوكيل الإخباري - انتقلت مديرية التربية والتعليم للواء البادية الشمالية الشرقية، اليوم الأحد، إلى مبناها الجديد.

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وقالت مديرة تربية اللواء الدكتورة فصل العيسى، إن المبنى الجديد الذي بلغت كلفته المالية 2 مليون دينار من موازنة مجلس محافظة المفرق السابق، يتكون من 4 طوابق ويضم جميع أقسام المديرية، لافتة إلى أن المبنى الجديد يقع على طريق المفرق الصفاوي، بجانب المدرسة المهنية.



وأشارت العيسى، إلى أن المديرية ستبدأ باستقبال المراجعين في المبنى الجديد، اعتبارا من اليوم الأحد، في أعقاب الانتهاء من جميع التجهيزات ونقل المكاتب.

