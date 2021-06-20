تربية الكرك تكرم المدارس المشاركة في برنامج تحدي الاعمال



الوكيل الاخباري -

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كرمت مديرية التربية والتعليم لقصبة الكرك وبالشراكة مع مؤسسة إنجاز اليوم الأحد المدارس المشاركة ببرنامج تحدي الأعمال للعام الدراسي 2020/2021 .وقال مدير التربية الدكتور عبد الحي القرالة إن هذا البرنامج يهدف إلى تمكين طلبة الصف التاسع في مدارس المملكة من الدخول في عالم الأعمال من خلال قيامهم بتجربة عملية ممتعة يقومون من خلالها بالتعرف على أهم المصطلحات في عالم الأعمال التجارية، وأخلاقيات العمل التجاري، ثم يمارسون لعبة افتراضية تحاكي واقع العمل التجاري باستخدام الحاسوب والمصممة بشكل تفاعلي للتعامل مع مناحي حياة العمل التجاري من خلال الاطلاع على نتائج أبحاث السوق لبعض المنتجات واختيار أحدها ومن ثم تحديد استراتيجيات البيع المناسبة والاستعداد للبدء بالمتاجرة ومن ثم تحديد موازنة المبيعات والتسويق وتحديد جودة المنتج.