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الأحد، 20-06-2021 08:49 م

الكرك : محاضرة حول وسائل التواصل الاجتماعي

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الوكيل الاخباري - اعتبر مفتي محافظة الكرك الدكتور وليد الذنيبات، أن الاستخدامات السلبية لوسائل التواصل الاجتماعي، تسهم بتفتيت المجتمع ونشر الكراهية وتقود لانحراف الشباب، وتفتح الباب على مصراعيه لاتباع الهوى واستمراء الذم والقدح والتحقير واغتيال الشخصية.اضافة اعلان


ودعا في المحاضرة التي نظمتها مديرية ثقافة الكرك، الى ضرورة مراقبة أولياء الأمور لأبنائهم من المراهقين الشباب ومتابعتهم وتقديم النصح لهم، لاجتناب كل ما من شأنه الإساءة للناس ولقيم المجتمع، مؤكدا دور الأسرة وهي المدرسة الأولى للإنسان في الحفاظ على الروابط الأسرية وتماسك المجتمع وعدم الجنوح لكل ما يسئ للنسيج المجتمعي وخصوصيات الناس.

 




 

 


 

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