تربية عجلون: إطلاق حملة حصالة الخير لدعم مرضى السرطان

الوكيل الاخباري - قال مدير تربية محافظة عجلون أحمد الملكاوي، إن حملة حصالة الخير التي أطلقتها وزارة التربية في عدد من مدارس المحافظة، تساهم بتعزيز التكافل المجتمعي وقيم الانسانية.



وأضاف أن الحملة التي ستنفذ بالتعاون مع مؤسسة الحسين للسرطان تأتي تضامنا مع مرضى السرطان ومساعدتهم في تكاليف العلاج، مشيرا إلى أنه تم توزيع حصالات الخير على ضباط ارتباط المبادرة في المدارس .

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وأكد الملكاوي أهمية المشاركة في الحملة لدعم مرضى السرطان، لافتا إلى أن المشاركة تعتبر من القيم الإنسانية المعززة لمبادئ المسؤولية الوطنية لمساعدة المرضى لتلقي أفضل العلاج.