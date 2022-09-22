مستشفى الإيمان يباشر تقديم خدماته العلاجية في عجلون

الوكيل الإخباري - باشرت الكوادر الإدارية والفنية في مستشفى الإيمان الحكومي الجديد بمحافظة عجلون، اليوم الخميس، بتقديم جميع خدمات الرعاية الصحية والعلاجية والتشغيل الكامل.

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وقال مدير المستشفى، الدكتور محمد خير فريحات، اليوم الخميس، إنه جرى نقل الأجهزة والمعدات والكوادر كافة من المبنى القديم إلى الجديد بالشكل المتكامل واستقبال المراجعين والمرضى ممن تستدعي حالتهم الدخول، وخصوصا بعد وضع الأسرّة التي وصل عددها إلى 250 سريرًا.



وأضاف الدكتور فريحات أن المستشفى الجديد أصبح جاهزا بالكامل للسير بتقديم الخدمات بسرعة ممكنة وبكل كفاءة وفعالية وبأعلى جودة، وذلك للوصول إلى الخدمة الصحية المميزة بأفضل وجه.



وأكد الفريحات أن إدارة المستشفى أبوابها مفتوحة للاستماع إلى الملاحظات حول الخدمات الصحية والطبية المقدمة للمراجعين والمرضى ومدى رضاهم عن مستوى الخدمة المقدمة لهم.