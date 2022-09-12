الملك يتابع تمرينا تعبويا نفذته مديرية الأمن العام في عجلون

الوكيل الاخباري- تابع جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الاثنين، تمرينا تعبويا نفذته مديرية الأمن العام، من خلال مديرية الدفاع المدني، بمنطقة اشتفينا في محافظة عجلون.



واستمع جلالته، بحضور مدير الأمن العام اللواء عبيدالله المعايطة، إلى إيجاز قدمه قائد التمرين حول أبرز الفرضيات التي بُني عليها التمرين والسيناريوهات التي تم التعامل معها، وفقا لأعلى المعايير.



وتضمن التمرين، الذي نُفذ بمساندة من طائرات سلاح الجو الملكي وتشكيلات شرطية، آليات التعامل مع حرائق غابات مفتعلة في آن واحد، ضمن مناطق واسعة وتضاريس وعرة، وإلقاء القبض على مفتعليها.



كما اشتمل التمرين على سيناريوهات إطفاء وإنقاذ وإسعاف وإخلاء نجمت عن حوادث مختلفة، إضافة إلى تطبيقات ميدانية استخدمت فيها آليات ومعدات أدخلت للخدمة حديثا.



وأشاد جلالة الملك بالمستوى المتطور الذي وصلت إليه مديرية الأمن العام في التعامل مع مختلف الواجبات المناطة بها، والكفاءة التي أظهرتها الوحدات والتشكيلات المشاركة في التمرين.

اضافة اعلان