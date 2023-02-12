تربية عجلون تطلق فعاليات مبادرة تحدي القراءة العربي السابع

الوكيل الاخباري - أطلقت مديرية التربية والتعليم في محافظة عجلون، اليوم الأحد، في مدرسة الملك عبدالله الثاني للتميز مبادرة تحدي القراءة العربي في دورته السابعة للمدارس الحكومية والخاصة.



وأكد مدير التربية والتعليم في المحافظة الدكتور فيصل الهواري أهمية إطلاق مثل هذه المبادرات التي تنمي مهارات المشاركين، مثمنا جهود قسم النشاطات في المديرية ومنسقي المبادرة والمديرين والمديرات والمعلمين والمعلمات لدعم هذه المبادرات.

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