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السبت، 11-02-2023 03:40 م

ترجيح اعلان نتائج القبول الموحد لطلبة التكميلي نهاية الاسبوع الحالي

The University of Jordan Entrance - (Al Ghad)


الوكيل الإخباري- تيماء عبيدات

أكد الناطق الاعلامي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مهند الخطيب أن نتائج القبول الموحد لطلبة تكميلية التوجيهي نهاية الأسبوع الحالي أو مطلع الأسبوع المقبل على أبعد تقدير.

وقال الخطيب لـ "الوكيل الإخباري" إن عدد الطلبة المتقدمين للالتحاق بالجامعات الرسمية لغاية اللحظة نحو 12248 وما زال التقديم مفتوحا حتى الأحد.

واشار إلى أنه سيتم منح مهلة للطلبة الذين لم يسددوا رسم تقديم طلب الالتحاق حتى نهاية دوام يوم الإثنين القادم الموافق 13-2-2023  لتسديد رسم الالتحاق وبخلاف ذلك سيتم استبعادهم من عملية المنافسة، علماً بأن وحدة تنسيق القبول الموحد قامت بإرسال رسائل نصية لهم على أرقام هواتفهم الخلوية.

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