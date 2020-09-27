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الأحد، 27-09-2020 09:15 م

ترجيح تخفيض أسعار المشتقات النفطية الشهر المقبل

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الوكيل الاخباري - رجح نقيب أصحاب محطات المحروقات نهار السعيدات، مساء الأحد، تخفيض أسعار المشتقات النفطية الشهر المقبل تشرين أول/أكتوبر المقبل، نتيجة الإنخفاض العالمي على أسعار النفط.
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وقال سعيدات في تصريح لـ "المملكة" إنه من المتوقع أن ينخفض سعر مادة الديزل بنسبة 3% والبنزين أوكتان 90 بنسبة 1.5% وأوكتان 95 بنسبة 1%.

ارتفعت أسعار المشتقات النفطية عالميا خلال الأسبوع الثالث من شهر أيلول/ سبتمبر الحالي، مقارنة مع معدل أسعارها في الأسبوع الثاني، بحسب نشرة أسبوعية لأسعار خام برنت والمشتقات النفطية تصدرها وزارة الطاقة والثروة المعدنية.

وسجل سعر خام برنت ارتفاعا في الأسبوع الثالث من الشهر الحالي، حيث بلغ 40.7 دولارا للبرميل، مقارنة مع سعره المسجل في الأسبوع الثاني والذي بلغ 39.4 دولارا.

وكانت لجنة تسعير المشتقات النفطية في وزارة الطاقة والثروة المعدنية أعلنت نهاية آب عن رفع أسعار بيع المشتقات النفطية محليا للفترة من (1-30 أيلول)، حيت ارتفع سعر بيع البنزين أوكتان 90 بمقدار 20 فلسا ليصبح 675 فلس/لتر بدلاً من 655 فلس/لتر، وارتفع سعر البنزين أوكتان 95 بمقدار 15 فلسا ليصبح 890 فلس/لتر بدلا من 875 فلس/لتر، وارتفع سعر الديزل والكاز بمقدار 15 فلس/لتر ليصبح 480 فلس/لتر بدلا من 465 فلس/لتر.

 




 

 


 

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