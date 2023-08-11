الجمعة 11-08-2023
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تزويد المزارعين في مناطق الأغوار بكميات مياه إضافية خلال موجة الحر

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الجمعة، 11-08-2023 02:35 م

تزويد المزارعين في مناطق الأغوار بكميات مياه إضافية خلال موجة الحر

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الوكيل الإخباري - قالت أمين عام سلطة وادي الأردن، منار محاسنة إن السلطة ستقوم بتزويد المزارعين في مناطق الأغوار الزراعية بكميات من المياه الإضافية خلال موجة الحر المتوقع أن تؤثر على الأردن بدءا من غدا السبت.

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وأوضحت محاسنة أن المناطق المستهدفة هي "الوحدات الزراعية في مناطق الأغوار التي تمتد من الشونة الشمالية إلى دير علا والشونة الجنوبية والأغوار الجنوبية" التي تحتاج إلى مياه إضافية خلال هذه الفترة، وحسب النمط الزراعي وكميات المياه المتاحة.


ويتأثر الأردن بدءا من غدا السبت بكتلة هوائية حارة مع توالي درجات الحرارة ارتفاعها لتسجل أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بقرابة (7-9) درجات مئوية بحسب إدارة الأرصاد الجوية التي تتوقع أن تستمر هذه الكتلة حتى الاثنين.


محاسنة أوضحت أن مصادر كميات المياه التي تزود إلى المزارعين متنوعة، حيث "تعتمد الأغوار الجنوبية على الأودية وعلى سد الموجب مع ترك سد التنور كمخزون استراتيجي في نهاية السنة".


أما الوحدات الزراعية في شمال الأردن، فتزود من مياه بحيرة طبريا وآبار المخيبة وسد الوحدة، بحسب محاسنة التي قالت إن لواء دير علا وجزء من الوحدات الزراعية بالشونة الشمالية ولواء الشونة الجنوبية يعتمد على سدود مختلفة وبشكل رئيسي على سد الملك طلال.


وتحدثت عن إعداد سلطة وادي الأردن لخطة ما قبل الصيف تسمى "خطة الصيف" تتضمن "ترك مخزون استراتيجي للعام المقبل لأننا لا نعرف كيف سيكون الموسم المطري" وللحالات الطارئة مثل موجات الحر.


وتحدد الخطة كميات المياه التي ستستخدم لعدة أغراض سواء للزراعة وللشرب أو الصناعة، وفق محاسنة.

 

المملكة

 




 

 


 

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