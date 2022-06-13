تسليم الشهادات لخريجي كلية العلوم الشرطية في جامعة مؤتة



الوكيل الاخباري - سلم مندوب مدير الأمن العام اللواء الركن حسين الحواتمة، المساعد للإدارة والقوى البشرية العميد الركن الدكتور معتصم أبو شتال، الشهادات لخريجي كلية العلوم الشرطية من الفوج الثامن والثلاثين من تلاميذ جامعة مؤتة الجناح العسكري، بعد انتهاء حفل التخريج الذي رعاه مندوباً عن جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، اليوم الاثنين.



وهنأ العميد أبو شتال الخريجين وذويهم بالإرادة الملكية السامية التي حظوا بها من لدن جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بعد أن أنهوا جميع المتطلبات لتخرجهم.

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