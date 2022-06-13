الإثنين 13-06-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

وزير الزراعة يلتقي نقابة تجار المواد الغذائية

الأطباء تستكمل استعداداتها لإجراء انتخابات مجلس النقابة

الضمان : سندخل جميع السلع والخدمات في برنامج تقسيط

مراكز توافر مطعوم كورونا الثلاثاء - أسماء

اختتام مشروع الجرد المجتمعي للتراث الثقافي غير المادي في إربد

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى مطر والقطيفان والصولحيين

تسليم الشهادات لخريجي كلية العلوم الشرطية في جامعة مؤتة

الشيخة نوال الصباح تزور الأردن غدا

الجمعية الأردنية للسياحة الوافدة تنظم حفل إفطار لخطوط الطيران التركية

الحكومة تخطط لزيادة قدرة تخزين السلع لتصل إلى 24 شهرا في 2023

الإثنين، 13-06-2022 06:37 م

تسليم الشهادات لخريجي كلية العلوم الشرطية في جامعة مؤتة

620221220526168411254



الوكيل الاخباري - سلم مندوب مدير الأمن العام اللواء الركن حسين الحواتمة، المساعد للإدارة والقوى البشرية العميد الركن الدكتور معتصم أبو شتال، الشهادات لخريجي كلية العلوم الشرطية من الفوج الثامن والثلاثين من تلاميذ جامعة مؤتة الجناح العسكري، بعد انتهاء حفل التخريج الذي رعاه مندوباً عن جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، اليوم الاثنين.

وهنأ العميد أبو شتال الخريجين وذويهم بالإرادة الملكية السامية التي حظوا بها من لدن جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بعد أن أنهوا جميع المتطلبات لتخرجهم.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
94

وزير الزراعة يلتقي نقابة تجار المواد الغذائية

9

الأطباء تستكمل استعداداتها لإجراء انتخابات مجلس النقابة

6202212174719179575469

الضمان : سندخل جميع السلع والخدمات في برنامج تقسيط

وزارة الصحة

مراكز توافر مطعوم كورونا الثلاثاء - أسماء

620221219814704986821

اختتام مشروع الجرد المجتمعي للتراث الثقافي غير المادي في إربد

8

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى مطر والقطيفان والصولحيين

أخبار متعلقة
الأمن العام

إدارة البحث الجنائي تُحذر من أسلوب جرمي احتيالي جديد

الأمن العام

الأمن العام : ضبط المتسبب بحريق الكمالية

620226141733312826575

الخدمة المدنية تنظم برنامجا تدريبيا حول جائزة الموظف المثالي

620222122335456460875

المياه: إزالة 29 اعتداء في مأدبا والكرك

الامن

الامن العام : إصابة سبعة أشخاص إثر سقوطهم داخل حفرة امتصاصية

e68bfe78-131205540_765585210967505_8013075557827689882_n

تحويلات مرورية لمشروع الباص السريع بين عمان والزرقاء