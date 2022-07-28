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الخميس، 28-07-2022 09:23 ص

تشغيل معبر وادي عربة بطاقته الكاملة الشهر المقبل

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الوكيل الإخباري - أعلن مفوض السياحة في سلطة العقبة نضال المجالي، اليوم الخميس، عن إعادة تشغيل معبر وادي عربة بطاقته الكاملة بدءا من 1 آب/أغسطس المقبل مما سيعزز الدخول إلى العقبة ووادي رم.اضافة اعلان


قال المجالي، إن مدينة العقبة تعول الفترة المقبلة على السياحة الخارجية، حيث سجلت المعابر الثلاثة (البرية والبحرية والجوية) الأربعاء دخول 4693 زائرا للعقبة.

وأشار المجالي إلى زيادة عدد العاملين في منطقة نيوم السعودية من مختلف الجنسيات، حيث سجل أكثر من 60 حجز غرفة فندقية في العقبة، لأشخاص يعلمون بنيوم.

وخلال النصف الأول من العام الحالي، سجلت العقبة 400 ألف ليلة حجز في فنادقها. وارتفعت "نسبة حجوزات الغرف بنسبة 18.3%"، مقارنة مع الـ 6 أشهر الأولى من العام 2021.

وارتفع عدد الواصلين إلى العقبة عبر مطار الملك الحسين بنسبة 373% خلال الـ 6 أشهر الأولى من العام الحالي مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي بحسب تصريح سابق للمجالي.

 




 

 


 

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