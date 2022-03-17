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الخميس، 17-03-2022 04:01 م

تشكيلات أكاديمية في البلقاء التطبيقية - أسماء

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الوكيل الإخباري - أجرى مجلس أمناء جامعة البلقاء التطبيقية خلال جلسته التي عقدها، اليوم الخميس الموافق 17/3/2022 برئاسة الدكتور جواد العناني رئيس مجلس الأمناء وحضور أعضاء المجلس ورئيس الجامعة الأستاذ الدكتور أحمد فخري العجلوني تشكيلات أكاديمية محدودة.

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ووافق المجلس على تنسيب رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور أحمد العجلوني بتعيين كل من:


- الأستاذ الدكتور زكريا القضاة نائبا لرئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية.


- الأستاذ الدكتور خليل الحياري نائبا لرئيس الجامعة للشؤون الادارية.


- الدكتور لورنس عبدالرزاق الحديد قائما بأعمال عميد كلية التمريض.


- الأستاذ الدكتور هيثم الشبلي عميدا لكلية الأعمال.


- الأستاذ الدكتور بندر كريم أبو تايه عميدا لكلية عمان الجامعية للعلوم المالية والإدارية.


- الدكتور مزيد عبدالفتاح الحياصات قائما بأعمال عميد كلية رحمة الجامعية.

 


وتقدم مجلس الأمناء بالشكر لنائب الرئيس للشؤون الادارية وعمداء الكليات الذين انتهت مدة تكليفهم بها، لما بذلوه من جهود مخلصة في سبيل رقي جامعة البلقاء التطبيقية خلال خدمتهم، متمنيا التوفيق والسداد للزملاء الجدد الذين تم تكليفهم بالمهام الجديدة والبناء على ما تم من انجازات في الجامعة لتبقى البلقاء التطبيقية في مصاف الجامعات العالمية.


 




 

 


 

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