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الأربعاء، 23-08-2023 03:44 م

تحويلات مرورية على أوتوستراد عمان - الزرقاء

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الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان، عن تحويل حركة السير بشكل مؤقت وخلال ساعات الليل على جزء من طريق عمان الزرقاء لغايات فك وتركيب جسر مشاة في منطقة إسكان المعلمين ضمن أعمال مشروع حافلات التردد السريع عمان-الزرقاء (الحزمة الثالثة).

وأضافت الوزارة في بيان اليوم الأربعاء، أنه سيتم وبالتعاون مع مديرية الأمن العام تحويل السير القادم من الزرقاء باتجاه عمان إلى مدخل طريق المشيرفة باتجاه طريق الزرقاء – الرصيفة – ماركا، وكذلك تحويل السير القادم من عمان إلى الزرقاء إلى التحويلة المؤقتة القائمة على يمين الطريق الرئيسي عند موقع الجسر، حيث سيتم فك الجسر القديم اعتباراً من الساعة الثانية عشرة ليل يوم الأربعاء/الخميس، ولغاية الساعة السادسة صباح يوم غد الخميس.

وسيتم تركيب الجسر الجديد اعتباراً من الساعة الثانية عشرة منتصف ليل يوم غد الخميس/الجمعة ولغاية الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الجمعة المقبل.

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