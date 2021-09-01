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الأربعاء، 01-09-2021 07:31 م

تشكيلات أكاديمية في الجامعة الأردنية

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الوكيل الاخباري - قرر مجلس أمناء الجامعة الأردنية خلال جلسة عقدها اليوم برئاسة رئيس المجلس الأستاذ الدكتور عدنان بدران وبناء على تنسيب رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور نذير عبيدات الموافقة على تعيين الدكتورة انعام خلف نائباً للرئيس لشؤون الكليات العلمية.

كما وافق المجلس وبناء على تنسيب رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور نذير عبيدات على تعيين الدكتور مفلح ضبعان الحويطات قائما بأعمال عميد كلية اللغـات/ العقبة، والتجديد للدكتور معاذ ماجد ابو فرج قائما بأعمال عميد كلية نظم وتكنولوجيا المعلومات / العقبة.

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