الأحد 17-12-2023
الوكيل الاخباري
 

بدون كفيل وفترة سداد 3 سنوات.. تمويلات جديدة من صندوق الائتمان العسكري

أبو دية يقدم أوراق اعتماده إلى رئيس جمهورية كرواتيا

قناة السويس: 55 سفينة تمت إعادة توجيهها عبر طريق رأس الرجاء الصالح

قرارات مجلس الوزراء اليوم الأحد

شهادات مؤلمة لأسيرات من غزة في سجون الاحتلال

إصابة فلسطيني باعتداء للمستوطنين في خربة الفارسية

الاحتلال يرفض الإفصاح عن مكان اعتقال مروان البرغوثي

كتائب القسام تقصف مستوطنة وتستهدف تجمعاً لجنود الاحتلال

ولي العهد يزور الطفيلة ويؤكد ضرورة تعزيز منظومة التنمية بالمحافظة

لبنان.. إنقاذ 51 شخصا إثر غرق قارب مهاجرين قبالة السواحل الشمالية

عاجل

الخصاونة: أيّ إضراب أو نشاط هو تعبير يستهدف الضغط السياسي وضرباً من إيذاء الذات وإنتاج الوهن في الجبهة الداخلية الأردنية

الأحد، 17-12-2023 04:21 م

تشكيل لجنة علمية لجراحة الدماغ في المجلس الطبي العربي

الأمراض_الأكثر_شيوعا_في_جراحة_المخ_و_الأعصاب


الوكيل الإخباري - شكل المجلس الطبي العربي، اليوم الأحد، لجنة علمية لاختصاص جراحة الدماغ والأعصاب، بعد استقلاله عن اختصاص الجراحة العامة ليصبح اختصاصا مستقلا.

اضافة اعلان


وأعلن الأمين العام للمجلس الدكتور عمر الرواس، رسميا عن تشكيل اللجنة خلال اجتماع عقدته اليوم في عمان بحضور ممثلين لهذا الاختصاص من الدول العربية كافة.


وفاز الدكتور محمد البربراوي برئاسة لجنه القياس والامتحانات لاختصاص جراحة الدماغ والأعصاب ممثلا للأردن في المجلس الطبي العربي.


يشار إلى أن المجلس تابع لجامعة الدول العربية، وأسس بقرار من مجلس وزراء الصحة العرب، ويترأس الأردن حاليا ممثلا بوزير الصحة الهيئة العليا له.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1

أبو دية يقدم أوراق اعتماده إلى رئيس جمهورية كرواتيا

0L5A1048

3663 طن خضار وفواكه ترد للسوق المركزي اليوم

مبنى رئاسة الوزراء

قرارات مجلس الوزراء اليوم الأحد

414621

إطلاق منصة التطوير المهني والتدريب الإلكترونية في المجلس التمريضي

657ee9e3c6b20

ولي العهد يزور الطفيلة ويؤكد ضرورة تعزيز منظومة التنمية بالمحافظة

11-41

الخصاونة: نشجِع على التبرع بعمل يوم بدلاً من الإضراب

أخبار متعلقة
1700509739922

الزرقاء: ورشة حول التوعية المجتمعية في مجال الكائنات المعدلة وراثيا

1700509437181

كلنا الأردن تطلق سلسلة حواريات حول الدبلوماسية الأردنية

1700407116589

بحث التعاون بين مياه اليرموك والوكالة الفرنسية للتنمية

1700414807505

حوارية حول الحياة الحزبية في جامعة آل البيت

al-qadae_f

الأمن يكشف عن شبكة إجرامية تتاجر بالأعضاء البشرية

main_image6553ba2457e1b

كندا تعرب عن قلقها إزاء إصابة أردنيين بهجوم قرب المستشفى الميداني الأردني بغزة