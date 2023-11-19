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الأحد، 19-11-2023 10:13 م

بحث التعاون بين مياه اليرموك والوكالة الفرنسية للتنمية

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الوكيل الإخباري - بحث رئيس هيئة مديري شركة مياه اليرموك، الدكتور حسين الصعوب، خلال لقائه فريقا من الوكالة الفرنسية للتنمية، اليوم الأحد، سبل التعاون حول تنفيذ مشروعات المياه والصرف الصحي.

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وأكد الصعوب، أهمية الشراكة والتعاون مع الوكالة الفرنسية بصفتها من الشركاء الداعمين لقطاع المياه في الأردن، لافتاً إلى أهم المشاريع التي جرى تنفيذها بدعم من الوكالة، والتي انعكست إيجاباً على تحسين الواقع المائي في إقليم الشمال.


وعرض لأبرز خطط وبرامج الشركة القائمة والمستقبلية في مجالات التزويد المائي وتحسين خدمات الصرف الصحي، وإدارة الأصول لغايات مواجهة احتياجات محافظات إقليم الشمال .


وثمن الصعوب، دور الوكالة في دعم تنفيذ برامج ومشروعات الشركة، ما أسهم في رفع مستوى ونوعية الخدمات المقدمة للمواطنين.


يذكر أن الوكالة الفرنسية، ومنظمات دولية أخرى تسهم في عدة مشروعات مائية في محافظة إربد، أهمها مشروع تعزيز شبكات المياه، ومشروع الصرف الصحي في منطقتي المغير وحكما وتحديث محطة تنقية الرمثا، إضافة إلى تنفيذ مشروع وصلات صرف صحي للمنازل غير المخدومة .

 




 

 


 

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