تشييع جثمان الوكيل أول سالم عوض العليمات إلى مثواه الأخير - صور

الوكيل الاخباري - مندوباً عن عطوفة مدير الأمن العام اللواء عبيدالله المعايطة، شارك مدير إدارة الدوريات الخارجية العقيد خليل عبدالفتاح الوريكات ونائب مدير شرطة المفرق بتشييع جثمان الوكيل أول سالم عوض مسلم العليمات من مرتب إدارة الدوريات الخارجية إلى مثواه الأخير في منطقة دحل بمحافظة المفرق .

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ونقل العقيد الوريكات أحر مشاعر العزاء والمواساة باسم مدير الأمن العام وجميع منتسبي المديرية إلى ذوي الفقيد، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



وشارك بتشييع جثمان الفقيد عدد من ضباط وضباط صف وأفراد الأمن العام.











