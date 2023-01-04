الأربعاء 04-01-2023
الوكيل الاخباري

حبس شخص سنتين لممارسته البلطجة على والده

هام من توزيع الكهرباء حول فواتير الكهرباء خلال الشتاء

الأرصاد: القطرانة أعلى هطول مطري لغاية صباح اليوم

الملك يغادر أرض الوطن في زيارة عمل قصيرة إلى أبوظبي

السلطة الفلسطينية ترحب بالإجماع الدولي الرافض لاقتحام بن غفير للأقصى

الحكومة: إسرائيل قوة قائمة بالاحتلال وعليها التوقف عن التصعيد

مصفاة البترول: لم نعلن عن شواغر لوظائف جديدة

الاحتلال يصيب العشرات بالاختناق في بيت لحم

الأردنيون استهلكوا أكثر من 751 ألف اسطوانة غاز في 3 أيام

الأمن : العثور على جثة شخص مفقود جرفته السيول في مادبا

الأربعاء، 04-01-2023 10:57 ص

تصنيف الأردن بالمرتبة 57 عالمياً على مؤشر الدول الأكثر أماناً لعام 2022

2022-07-05_12-22-39_599801


الوكيل الإخباري - حصل الأردن على الترتيب 57 عالمياً بمؤشر الأمان العالمي، الذي نشره معهد الاقتصاد والسلام، حول أكثر البلدان أمانا في العالم في عام 2022.

اضافة اعلان


وجاءت دولة قطر على رأس قائمة الدول العربية الأكثر أمانا، فيما احتلت المرتبة 23 عالميا، تليها الكويت بالترتيب 39، ثم الأردن 57، ثم الإمارات العربية المتحدة 60، وسلطنة عمان بالترتيب 64 عالميا.


واحتل المغرب المرتبة 74 عالميا، وجاءت تونس في المرتبة 85، والبحرين في المرتبة 99، والجزائر في المرتبة 109 عالميا، تليها موريتانيا في المرتبة 112، جيبوتي 113، السعودية 119، مصر 126، فلسطين 133، لبنان 138، ليبيا 151، السودان 154، الصومال 156، العراق 157، سوريا 161، وأخيرا اليمن في المرتبة 163 عالميا.


ومؤشر السلام العالمي (GPI) هو تقرير صادر عن معهد الاقتصاد والسلام (IEP) يقيس الحالة النسبية للسلام في البلدان والمناطق. ( روسيا اليوم )

 




 

 


 

إقرأ ايضا
122022314337554602659

حبس شخص سنتين لممارسته البلطجة على والده

323296165_740262147431007_6232723482445537596_n

الوطني للأمن النووي: نسعى لبناء منظومة الأمن النووي والاشعاعي

12202231135050577147020

هام من توزيع الكهرباء حول فواتير الكهرباء خلال الشتاء

مطر5

الأرصاد: القطرانة أعلى هطول مطري لغاية صباح اليوم

الملك 1

الملك يغادر أرض الوطن في زيارة عمل قصيرة إلى أبوظبي

0L5A2245

الحكومة: إسرائيل قوة قائمة بالاحتلال وعليها التوقف عن التصعيد

أخبار متعلقة
image

امتحانات الشامل النظرية الأربعاء والنتائج مطلع الشهر القادم

WhatsApp Image 2022-12-06 at 2.55.02 PM

الهواري يبحث سبل التعاون مع مجموعة المنظمة الخيرية الإنسانية

M63A1569

أكثر من 41 ألف طالب وافد يدرسون في الجامعات الأردنية

19_2021-637599514582838845-283

الشبكة الإسلامية لإدارة مصادر المياه تنظم حوارا حول الحصاد المائي

حسام-أبو-علي

أبو علي: مراقبة كل شركات تصنيع الدخان في الأردن إلكترونيا

112022210560936594509

العسعس: نظام الفوترة سيسهل الحصول على الرديات