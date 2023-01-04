تصنيف الأردن بالمرتبة 57 عالمياً على مؤشر الدول الأكثر أماناً لعام 2022

الوكيل الإخباري - حصل الأردن على الترتيب 57 عالمياً بمؤشر الأمان العالمي، الذي نشره معهد الاقتصاد والسلام، حول أكثر البلدان أمانا في العالم في عام 2022.

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وجاءت دولة قطر على رأس قائمة الدول العربية الأكثر أمانا، فيما احتلت المرتبة 23 عالميا، تليها الكويت بالترتيب 39، ثم الأردن 57، ثم الإمارات العربية المتحدة 60، وسلطنة عمان بالترتيب 64 عالميا.



واحتل المغرب المرتبة 74 عالميا، وجاءت تونس في المرتبة 85، والبحرين في المرتبة 99، والجزائر في المرتبة 109 عالميا، تليها موريتانيا في المرتبة 112، جيبوتي 113، السعودية 119، مصر 126، فلسطين 133، لبنان 138، ليبيا 151، السودان 154، الصومال 156، العراق 157، سوريا 161، وأخيرا اليمن في المرتبة 163 عالميا.



ومؤشر السلام العالمي (GPI) هو تقرير صادر عن معهد الاقتصاد والسلام (IEP) يقيس الحالة النسبية للسلام في البلدان والمناطق. ( روسيا اليوم )