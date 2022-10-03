تضامن: 26 جريمة قتل أسرية في الأردن منذ بداية 2022

الوكيل الاخباري - رصدت جمعية معهد تضامن النساء الأردني وقوع 26 جريمة قتل أسرية بحق النساء والفتيات والأطفال منذ بداية 2022 بعد أقدم الأب على حرق منزله في العاصمة عمان في منطقة وادي الرمم، مما أدى إلى وفاة أطفاله الثلاث، وما لبث أن لحق بهم، وحسب المصادر الأمنية والطبية حول حالة الزوجة وصفت بالخطيرة، حيث تعد هذه الجريمة من أبشع جرائم القتل الأسرية في الأردن.



وأضافت في بيان له أن خلال شهر كانون ثاني وتحديداً في 31 كانون ثاني لعام 2022 أقدم أخ عشريني على قتل شقيقته في محافظة الكرك بأداة حادة نتيجة خلاف بينهما، وألقت الأجهزة الأمنية القبض على القاتل وباشرت التحقيقات للوقوف على أسباب الجريمة وملابساتها.

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وتضيف "تضامن" خلال شهر آذار أقدم أخ ثلاثيني على قتل شقيقته خنقاً في محافظة مأدبا إثر خلافات بينهما أيضاً، حيث تم نقل جثة الفتاة إلى المستشفى وضبط الجاني وبوشر التحقيق معه، كما قتلت في 19 آذار سيدة سبعينية في سحاب على يد قريبها بداعي السرقة.



ونوهت "تضامن" إلى جريمة القتل التي وقعت في شهر أيار تحديداً في تاريخ 2 أيار من عام 2022 حول قيام رجل سبعيني بقتل ابنه وحفيدته في محافظة البلقاء، حيث أكدت المصادر الأمنية على قيام شخص سبعيني بإطلاق نار من سلاح "بمبكشن" ما أدى إلى إصابة ابنه وحفيدته، كما توفيت فتاة بعيار ناري عن طريق الخطأ في شهر أيار في محافظة جرش على يد شقيقها.



في 13 حزيران ألقي القبض على الزوج في محافظة إربد حيث اعترف بقيامه بضرب زوجته إثر خلافات بينهما ليتفاجأ بعد ذلك أنها فارقت الحياة.



7 ضحايا تم قتلهم في شهر تموز من جرائم عام 2022

وتأسف "تضامن" بشدة على جرائم القتل التي وقعت في شهر تموز والبالغ عددها 4 جرائم أسرية راح ضحيتها 7 أرواح، حيث وقعت الجريمة الأولى في 5 تموز في محافظة اربد تحديداً في لواء الرمثا حيث تعرضت طفلتين إلى تعنيف وضرب بأداة راضة من قبل الأب مما أدى إلى وفاتهما، ودفنهما بمحيط المنزل، والثانية في محافظة عجلون، وفي التفاصيل أقدم رجل سبعيني على إطلاق النار على نجليه بسبب خلافات مالية، والجريمة الثالثة وقعت في 23 تموز في محافظة البلقاء حيث أقدم أخ عشريني على قتل شقيقته بعيار ناري إثر خلافات بينهما، وألقي القبض على الجاني ,بوشرت التحقيقات معه، والجريمة الرابعة راح ضحيتها طفل وطفلة في العاصمة عمان في تاريخ 29-30 تموز، حيث ورد بلاغ إلى مديرية شرطة شرق عمان من أحد الأشخاص بقيام زوجته بخنق طفليها الأثنين (طفل ست سنوات، وطفلة ثماني سنوات).



وفي يوم 8 آب وقعت جريمة قتل في ياجوز\ لواء الرصيفة وذلك بواسطة الطعن بأداة حادة، حيث أقدم الزوج على قتل زوجته الأربعينية ولاذ بالفرار قبل إلقاء القبض عليهِ، وفي 21 أب أقدم الزوج أيضاً في محافظة الزرقاء على قتل زوجته طعناً، كما قتلت زوجة من قبل زوجها في 23 أب على يد زوجها في مستشفى البشير بالعاصمة عمان مما أدى إلى وفاتها على الفور.



إضافة لذلك توفيت سيدة بسبب مشاجرة بين عائلتين في منطقة أبو السوس في البيادر بعد إصابتها بحجر على رأسها وذلك في تاريخ 25 آب.



9 جرائم أسرية ارتكبت في شهر أيلول لعام 2022

وفي 9 أيلول أقدمت الحماة على قتل زوج إبنتها وحرقت جثته، وذلك بسبب خلافات عائلية، وقتلت سيدة خمسينية في 11 أيلول بعد تعرضها للطعن عدة طعنات بسبب السرقة، حيث أقدم مشتبه به على طعنها بداعي السرقة في لواء الرمثا بمحافظة إربد.



وأقدم زوج في محافظة جرش بتاريخ 23 أيلول على قتل زوجته وأبنه بعد إطلاق النار عليهما أثناء وجودهم في محافظة جرش، وأقدم مطلق النار على تسليم نفسه و بوشرت التحقيقات معه.



اثر خلافات عائلية... وفاة الأب وثلاثة من أطفاله.. بعد أن أضرم النار في منزله

وفي جريمة تعد من أبشع جرائم القتل الأسرية التي حدثت في الأردن في تاريخ 28 أيلول بسبب خلافات عائلية أقدم الزوج على إضرام النار في منزلة، وإحراق نفسه، مما أدى إلى وفاة أطفاله الثلاث على الفور، وإسعف هو وزوجته إلى المستشفى وما لبث أن فارق الحياة وحالة الزوجة وصفت بالسيئة.



وفي نفس اليوم أقدم طفل على إنهاء حياته بمسدس بإطلاق النار على نفسه من سلاح والده في العاصمة عمان وباشرت الأجهزة المعنية التحقيقات في القضية، وفي 30 أيلول أقدمت زوجة على طعن زوجها أربع طعنات وسكب الماء الساخن عليه في محافظة المفرق.



5 جرائم خارج الأسرة وقعت كانت ضحيتها النساء والفتيات

وتضيف تضامن الى سلسلة جرائم القتل الأسرية التي وقعت خلال عام 2022 الجرائم التي تحدث خارج الأسرة والتي تقع على النساء والفتيات، وفي تفاصيل هذه الجرائم التي وقعت في مختلف الشهور الماضية حيث أقدم أحد الأشخاص في شهر آذار 2022 في العاصمة عمان تحديداً في منطقة القويسمة على قتل فتاة بعمر 17 سنة، حيث ورد بلاغ إلى غرفة عمليات شرطة شرق عمان حول قيام أحد الأشخاص بقتل الفتاة، وجرى التحرك للمكان وإلقاء القبض على الجاني.



وفي 23 حزيران ظهرت تفاصيل جديدة بشأن مقتل فتاة في إحدى الجامعات الأردنية بعد توعده بالقتل كمقتل الطالبة الجامعية في جامعة المنصورة في مصر، وجرت التحريات الأمنية وتم القبض على الجاني الذي بدوره أطلق النار على نفسه ومات.



بينما وقعت جريمة في 19 تموز في محافظة الزرقاء حيث أقدم شخص على قتل فتاة محافظة الزرقاء اثر خلافات بينهما، وعمل على إخفاء جثتها داخل المحال التجارية.



وقتلت سيدة في 6 أيلول وذلك بعد خنقها من قبل شخص واحراق منزلها بعد ذلك لإخفاء جريمته، حيث عثر عليها وهي بحالة تفحم بسبب الحريق، كما توفيت سيدة في 26 أيلول بعد تعرضها للسقوط من الطابق الرابع من منزلها في عمان منطقة البيادر وفتحت الأجهزة المعنية تحقيقاً بالحادثة.





