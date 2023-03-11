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السبت، 11-03-2023 04:33 م

تطورات تأجيل أقساط القروض لمدة شهرين بمناسبة رمضان والعيد

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الوكيل الاخباري- مجدي الباطية - اكد مصدر نيابي ان النقاشات من قبل اللجنة المالية مع جمعية البنوك لا زالت مستمرة لتأجيل اقساط القروض لمدة شهرين .

ويطالب مواطنون تأجيل أقساط القروض لشهري آذار الحالي ونيسان المقبل لتخفيف الأعباء الإقتصادية عليهم، خاصة مع شهر رمضان المبارك وعيد الفطر السعيد.

وقالت المصادر ان البنوك لديها الرغبة بتأجيل اقساط القروض عن شهر اذار فقط ،فيما لا زالت المفاوضات جارية لاجل التاجيل لمدة شهرين متتالين .

واشارت المصادر الى ان جمعية البنوك ستعلن عن قرارها خلال الاسبوع الحالي سواء بتأجيل اقساط القروض لشهر او شهرين .

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