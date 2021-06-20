تطورات عودة عمل صالات الأفراح بالاردن

الوكيل الاخباري -

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طالب نقيب أصحاب صالات الأفراح - تحت التأسيس، مأمون المناصير، الحكومة بتعديل البروتوكول الصحي الخاص بإعادة فتح صالات الأفراح، وتحميل مسؤولية المخالفات لأصحاب الأعراس بدلا من أصحاب الصالات، مشيرا إلى أن اجتماعا ضمّ أصحاب الصالات عُقد يوم أمس السبت، وتم الاتفاق على تقديم مقترحات لوزيرة الصناعة والتجارة والعمل بالتعديلات.وقال في تصريحات صحفية إن الحكومة وضعت قيودا بحيث لا تتمكن الصالات من العمل، بل وتشجّع المواطنين على التوجه نحو المزارع غير المرخصة، مشيرا إلى اتفاق بين أصحاب الصالات على استمرار الاغلاق في حال عدم تعديل البروتوكول.ولفت إلى أن بعض الصالات شهدت حجوزات، ولكن دون التأكيد على الموعد أو أخذ "عربون" من الزبائن، مبيّنا أن خسائر القطاع بلغت نحو 250 مليون دينار منذ بدء الجائحة.