لطلاب الثانوية العامة- 5 عادات خاطئة تدمر تركيزك

المذاكرة بعد الأكل مباشرة: تقل كمية الدم المتجهة للدماغ بسبب تركيز الجسم على الهضم، ما يسبب الخمول وضعف التركيز.
الحركة أثناء المذاكرة: التنقل المستمر يشتت الانتباه. من الأفضل الجلوس في مكان ثابت والمشي فقط في فترات الراحة.
الإضاءة الضعيفة: تؤدي لقلة التركيز وزيادة الشعور بالنعاس، لذا احرص على المذاكرة في مكان جيد الإضاءة.
المذاكرة ليلًا: التركيز الذهني يكون أعلى في الصباح الباكر مقارنة بساعات الليل.
القلق الزائد: التوتر المستمر يضعف التركيز، لذا يُنصح بممارسة التأمل، والتنفس العميق، وتقليل الكافيين.
الوعي بهذه العادات وتجنّبها يمكن أن يُحدث فرقًا كبيرًا في تحسين التركيز والأداء خلال الامتحانات.
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