لطلاب الثانوية العامة- 5 عادات خاطئة تدمر تركيزك

الوكيل الإخباري- يعاني كثير من الطلاب من ضعف التركيز خلال فترة الامتحانات، وغالبًا ما يكون السبب عادات يومية خاطئة تؤثر سلبًا على أداء العقل. إليك أبرزها:

المذاكرة بعد الأكل مباشرة: تقل كمية الدم المتجهة للدماغ بسبب تركيز الجسم على الهضم، ما يسبب الخمول وضعف التركيز.

الحركة أثناء المذاكرة: التنقل المستمر يشتت الانتباه. من الأفضل الجلوس في مكان ثابت والمشي فقط في فترات الراحة.

الإضاءة الضعيفة: تؤدي لقلة التركيز وزيادة الشعور بالنعاس، لذا احرص على المذاكرة في مكان جيد الإضاءة.

المذاكرة ليلًا: التركيز الذهني يكون أعلى في الصباح الباكر مقارنة بساعات الليل.

القلق الزائد: التوتر المستمر يضعف التركيز، لذا يُنصح بممارسة التأمل، والتنفس العميق، وتقليل الكافيين.

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الوعي بهذه العادات وتجنّبها يمكن أن يُحدث فرقًا كبيرًا في تحسين التركيز والأداء خلال الامتحانات.