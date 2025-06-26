الخميس 2025-06-26 11:50 ص
 

لطلاب الثانوية العامة- 5 عادات خاطئة تدمر تركيزك

رلبلالا
تعبيرية
 
الخميس، 26-06-2025 11:37 ص

الوكيل الإخباري-  يعاني كثير من الطلاب من ضعف التركيز خلال فترة الامتحانات، وغالبًا ما يكون السبب عادات يومية خاطئة تؤثر سلبًا على أداء العقل. إليك أبرزها:
المذاكرة بعد الأكل مباشرة: تقل كمية الدم المتجهة للدماغ بسبب تركيز الجسم على الهضم، ما يسبب الخمول وضعف التركيز.
الحركة أثناء المذاكرة: التنقل المستمر يشتت الانتباه. من الأفضل الجلوس في مكان ثابت والمشي فقط في فترات الراحة.
الإضاءة الضعيفة: تؤدي لقلة التركيز وزيادة الشعور بالنعاس، لذا احرص على المذاكرة في مكان جيد الإضاءة.
المذاكرة ليلًا: التركيز الذهني يكون أعلى في الصباح الباكر مقارنة بساعات الليل.
القلق الزائد: التوتر المستمر يضعف التركيز، لذا يُنصح بممارسة التأمل، والتنفس العميق، وتقليل الكافيين.

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الوعي بهذه العادات وتجنّبها يمكن أن يُحدث فرقًا كبيرًا في تحسين التركيز والأداء خلال الامتحانات.

 

الكونسلتو 

 
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