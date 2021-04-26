تطورات قرارات الحكومة بشأن حظر التجول وصلاة العشاء والتراويح

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية -

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اكدت مصادر مطلعة استمرار الاجتماعات الحكومية التي تناقش بجدية القرارات "التخفيفية" المزمع اتخاذها من قبل الحكومة والمتعلقة بساعات الحظر الجزئي والشامل واداء صلاة العشاء والتراويح وغيرها من القرارات .ووفق المصادر انه سيتم الاعلان عن هذه القرارات قبل نهاية الأسبوع الجاري وبداية العمل بها اعتباراً من مطلع الاسبوع القادم .ووفق مصادر نيابية ان الحكومة أبلغت النواب خلال اجتماع يوم الاحد بأن حظر الجمعة الشامل باق، ولا تغيير عليه.وأوضحت المصادر أن الحكومة قدمت مقترحا بتمديد الحظر الليلي ليبدأ الساعة التاسعة مساء للمنشآت والعاشرة للأفراد مشيرة أنه تم استبعاد فتح كل القطاعات حتى 15 أيار.وبدوره قال وزير الدولة لشؤون الاعلام صخر دودين في تصريحات صحفية اليوم إن القرارات التخفيفية لن تصدر اليوم الاثنين وستصدر لاحقاً.