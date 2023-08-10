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الخميس، 10-08-2023 02:39 م

تطورات موعد إعلان نتائج التوجيهي في الاردن

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - رجح أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة انه سيتم إعلان نتائج الثانوية العامة للدورة العادية نهاية الأسبوع المقبل.

وقال العجارمة لموقع الوكيل الاخباري ان وزارة التربية اكدت في تصريحات سابقة على لسان مدير الامتحانات ان موعد اعلان النتائج سيكون بعد منتصف شهر آب .

وبين العجارمة ان وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة،سيحدد موعد اعلان نتائج الثانوية العامة " باليوم و الساعة " الاسبوع القادم .

واشار ان الوزير سيكشف عن موعد المؤتمر الصحفي لعرض النسب واوائل الناجحين في امتحان الثانوية العامة .

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