التربية توضح حول تصحيح الامتحانات وموعد نتائج التوجيهي

الوكيل الاخباري - أكد أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون الفنية، الدكتور نواف العجارمة، أن الوزارة انتهت من تصحيح امتحان اللغة العربية، وسيتم الانتهاء من تصحيح مواد اللغة الانجليزية نهاية الأسبوع الحالي، وسيتمّ الانتهاء من تصحيح الأسئلة المقالية لامتحان الرياضيات الأسبوع المقبل.



وأضاف العجارمة أن الأسئلة التي يتم تصحيحها من خلال الماسح الضوئي تحتاج (24) ساعة بعد انتهاء الامتحان.



وبيّن العجارمة أن المرحلة الثانية تكون بربط العلامات مع الرقم التسلسلي للطالب ورقم الجلوس، مشيرا إلى أن الامتحانات تسير وفق ماهو مخطط لها .



وشدد العجارمة على أن الأهم هو استخراج نتائج دقيقة، وعدم وجود أخطاء بها، كاشفا أن الوزارة ستقوم بالاعلان عن النتائج قبل منتصف الشهر المقبل.

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