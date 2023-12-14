الخميس 14-12-2023
الوكيل الاخباري
 

تعبئة 633 ألفا و637 أسطوانة غاز خلال 5 أيام

الى أين تتجه اسعار الذهب بالأردن ؟

الرئيس الروسي: ما يحدث في غزة كارثة

انطفأت دهشة المطر ونشوة الشتاء .. والدة شهيدة العلم رؤى حمارشة ترثيها بكلمات مؤثرة

غزة: استشهاد 3679 طالبا منذ بدء العدوان

صحة غزة: الاحتلال يحاصر مستشفى كمال عدوان ويحتجز أكثر من 70 شخصا داخله

الحرس الثوري الإيراني: لم يبق الكثير على انهيار إسرائيل والنصر قريب

ارتفاع مساحة الأبنية المرخصة في المملكة بنسبة 6.5 % خلال 10 أشهر

نتنياهو: أريد من قواتنا أن تستمر بحرب غزة حتى آخر جندي

3 شهداء في قصف الاحتلال على خان يونس

عاجل

غزة: استشهاد 3679 طالبا منذ بدء العدوان

الخميس، 14-12-2023 02:22 م

تعبئة 633 ألفا و637 أسطوانة غاز خلال 5 أيام

M63A2287


الوكيل الإخباري - عبأت شركة مصفاة البترول الأردنية 633 ألفا و637 أسطوانة منذ السبت الماضي وحتى أمس الأربعاء.اضافة اعلان


ووفق البيانات التي وصلت لـ"الوكيل الإخباري"، فإنه تم تعبئة 120561 أسطوانة السبت الماضي، ويوم الأحد نحو 124987 أسطوانة، أما يوم الاثنين فتم تعبئة 124688 أسطوانة، وفي يوم الثلاثاء تم تعبئة 121276 أسطوانة، وبالتزامن مع المنخفض الجوي الذي أثر على المملكة أمس الأربعاء فتم تعبئة 142125 أسطوانة.

وقالت المصفاة إن أسطوانات الغاز تمت تعبئتها في محطاتها الثلاث بالعاصمة عمان وإربد والزرقاء.

وأضافت أن المحطات استمرت بالعمل دون انقطاع خلال فترة المنخفض لتلبية الطلب المتزايد على أسطوانات الغاز للتدفئة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1702551915720

كنعان: المشاريع الاستيطانية نهج استعماري لمصادرة الأراضي في القدس

WhatsApp Image 2023-12-14 at 13.44.10

الى أين تتجه اسعار الذهب بالأردن ؟

2 (32)

انطفأت دهشة المطر ونشوة الشتاء .. والدة شهيدة العلم رؤى حمارشة ترثيها بكلمات مؤثرة

528240_4_1702546321

قرارات مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي

GBTEJbPWcAEx35q

ارتفاع مساحة الأبنية المرخصة في المملكة بنسبة 6.5 % خلال 10 أشهر

GBTEJbPWcAEx35q

الخصاونة: من الضروري إدامة جودة الطرق في الأردن

أخبار متعلقة
486

بمشاركة الأردن.. وزراء القمة العربية الإسلامية المشتركة يبحثون تطورات الأوضاع في غزة مع ماكرون

404239111_735427715295103_2356055831544870227_n

مديرية الأمن العام: خطة خاصة للتعامل مع الظروف الجوية وفرقنا في الميدان

WhatsApp Image 2023-11-19 at 8.40.10 PM

السعايدة يوعز برفع جاهزية قطاع الطاقة

image (8)

البدور ينقل رسالة الملك للرئيس الفلسطيني

1700077295188

السفير الأردني بالقاهرة يزور أطفال غزيين سيتم نقلهم إلى المملكة

image (5)

السفير المساعدة يقدم أوراق اعتماده مفوضا فوق العادة بالإكوادور