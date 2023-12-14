تعبئة 633 ألفا و637 أسطوانة غاز خلال 5 أيام

الوكيل الإخباري - عبأت شركة مصفاة البترول الأردنية 633 ألفا و637 أسطوانة منذ السبت الماضي وحتى أمس الأربعاء. اضافة اعلان





ووفق البيانات التي وصلت لـ"الوكيل الإخباري"، فإنه تم تعبئة 120561 أسطوانة السبت الماضي، ويوم الأحد نحو 124987 أسطوانة، أما يوم الاثنين فتم تعبئة 124688 أسطوانة، وفي يوم الثلاثاء تم تعبئة 121276 أسطوانة، وبالتزامن مع المنخفض الجوي الذي أثر على المملكة أمس الأربعاء فتم تعبئة 142125 أسطوانة.



وقالت المصفاة إن أسطوانات الغاز تمت تعبئتها في محطاتها الثلاث بالعاصمة عمان وإربد والزرقاء.



وأضافت أن المحطات استمرت بالعمل دون انقطاع خلال فترة المنخفض لتلبية الطلب المتزايد على أسطوانات الغاز للتدفئة.

