الإثنين 02-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

الامن العام : وفاة طفلة برصاصة من سلاح جدها السبعيني

الأسد ومحمد بن زايد يتبادلان التهاني بحلول عيد الفطر

الملك يتبادل التهاني مع عاهل البحرين

مصدري الخضار تكشف سبب ارتفاع سعر الليمون

لا إصابات كورونا في مستشفيات الجنوب

الدنمارك تستدعي السفير الروسي بعد انتهاك مجالها الجوي

الاتحاد الأوروبي يضع اللمسات الأخيرة على قرار فرض حظر تدريجي على النفط الروسي

الملكة: تقبل الله منا جميعاً وكل عام وأنتم ومن تحبون بألف خير

3 محافظات خالية من كورونا

رمضانيات إربد تنثر اجواء الفرح

السبت، 30-04-2022 03:58 م

تعديلات مرورية في شوارع رئيسة بإربد - أسماء

a751e8057dc00a62040d3f51bb95c1fc


الوكيل الإخباري - أجرت بلدية إربد الكبرى، بالتنسيق مع قسم السير، تعديلات مرورية في شوارع حيوية وسط المدينة تشهد ازدحامات مرورية تفاقمت بشكل لافت خلال الأيام الأخيرة من شهر رمضان المبارك.

اضافة اعلان


وقال رئيس البلدية الدكتور نبيل الكوفحي اليوم السبت، إن التعديلات طالت شارعيي: الهاشمي والحصن الأكثر ازدحاما و نشاطا تجاريا و يشهدان حركة تسوق نشطة، مبينا أن الإجراءات تمثلت بإغلاق جزء من الجزيرة الوسطية بشارع الهاشمي الواقعة قرب مجمع بشرى، واستعيض عنها بفتحة بديلة أمام البنك الإسلامي لأن المركبات المقبلة من مجمع بشرى لا يمكنها استخدام الفتحة في الجزيرة الوسطية السابقة، ما شكل نقاط اشتباك وعقد مرورية لم تستوعب حركة السير الكثيفة علاوة على خطورتها المرورية وارتكاب مخالفات حرجة ونشطة.


وأشار الكوفحي إلى أن الفتحة الجديدة البديلة اثبت قدرتها منذ فتحها اليوم السبت، على استيعاب الحركة المرورية بشكل أفضل ما ساعد على انسيابية حركة سير المركبات.


ولفت إلى أن البلدية، بالتنسيق مع قسم السير، أغلقت بشكل مؤقتا أيضا الجزيرة الوسطية الواقعة في منتصف شارع الحصن المؤدية غربا باتجاه المدارس الاسلامية لضمان انسيابية حركة المرور خلال الأيام الاخيرة من الشهر الفضيل على أن تعود لوضعها السابق بعد انتهاء حدة الازدحامات المرورية.


ودعا الكوفحي المواطنين إلى تجنب الدخول للوسط التجاري بمركباتهم، ومحاولة الاصطفاف في الشوارع الفرعية والخلفية وقضاء احتياجاتهم سيرا على الأقدام، مؤكدا أن المعالجات المرورية الجذرية سيبدأ العمل عليها لاحقا بالتشارك مع جميع الجهات.

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
2

الملك يتبادل التهاني مع عاهل البحرين

666

مصدري الخضار تكشف سبب ارتفاع سعر الليمون

كورونا الوكيل

لا إصابات كورونا في مستشفيات الجنوب

ب

الملكة: تقبل الله منا جميعاً وكل عام وأنتم ومن تحبون بألف خير

كورونا 7

3 محافظات خالية من كورونا

52022114822797141260

رمضانيات إربد تنثر اجواء الفرح

أخبار متعلقة
40793e37-كيف-اشتغل-في-سوق-الخضار

تعيين 14 موظفاً لمراقبة الأسواق والأسعار في إربد

374541_1_1586876684

صحة عجلون: جولات رقابية مكثفة على الأسواق خلال رمضان

88175508_1104850146536737_3315473937990680576_n-780x446

الإفتاء توضح حالات يُبطل فيها الصيام

WhatsApp Image 2022-03-23 at 2.20.09 PM

الكوفحي: مشاريع مشتركة مع القطاع الخاص لإنشاء مواقف طابقية في إربد

دعاء-السحور-620x300

موعد السحور وآذان الفجر في أول أيام رمضان بالأردن

277790288_5250064698358906_8710316973626867749_n

فلكي أردني يؤكد: صيام الأحد هو الصحيح